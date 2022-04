Alexandre HERFEUIL

Bonjour,

Je recherche un CDI ou un CDD

N'hésitez pas à me contacter !



Je souhaiterai mettre mes compétences et mes quarante années d’expérience

Autonome et rigoureux , j’ai déjà été confronté aux réalités d’un chantier , aux questions d’organisation et de gestion

Mes qualités relationnelles m’ont toujours permis de faire le lien entre les différents intervenants afin qu’aucun frein ne vienne ralentir notre projet commun

Je suis également apte à gérer le financement et les approvisionnements liés aux différents chantiers

Ayant conscience de mes responsabilités , j’ai également le sens du travail en équipe et suis particulièrement motivé



Mes compétences :

Planification

Chiffrage

Facturation

Lecture de plan

Devis

Gestion de la production

Suivi de chantiers

Suivi clientèle

Suivi des fournisseurs

Gestion du personnel

Calcul de structure

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corps