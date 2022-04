Alexandre HERIAU

J'occupe actuellement le poste de courtier en financement particulier et professionnel en tant qu'indépendant.



Mes missions et compétences :



Montage du dossier : étude de la faisabilité du dossier, validation de l'apport nécessaire, explication du fonctionnement des crédits bancaires.

Optimisation des différents paramètres d'un crédit : taux, durée, garanties, cautions, assurances, frais bancaires, etc.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Analyse financière

Gestion administrative

Développement commercial