Alexandre RIBEIRO

C’est passionné par l'informatique, depuis de nombreuses années que je suis sorti fort d’une expérience de 4 ans au sein d’une entreprise éditrice de logiciel dans le monde de la Gestion Électronique de Document (GED). J'ai par la suite durant 1 ans et dans la continuité de mon parcours professionnel décidé de me consacrer à l’étude et à la conception d’un CRM (Customer Relationship Management).



Mes compétences :

SQL

Personal Home Page

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

JQuery

XML

Visual Basic

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft .NET Technology

Customer Relationship Management

XAMPP

VMware

Pack Office

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

ECLiPSe

PHP