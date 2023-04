Alexandre TAHRI

La sécurité est une profession complexe qui demande sans cesse un état d’esprit d’analyse d’adaptation et un comportement éthique rigoureux .



Mes principales missions :



-Le responsable terrain de l’ensemble de la prestation, dans un souci constant de qualité et de performance.



-La création stratégique globale sécuritaire du site



-La mise en place des consignes et des procédures



-La mise en place du plan de formation et d'intégration des agents



-la validation des recrutements et la création de l'équipe de sécurité



-Le responsable de la bonne intégration des agents



-La formation continue des agents et leurs bonne intégration.



-Le garant de la qualité de la prestation



-Proposer des mesures pour l’amélioration de la prestation et établir des bilans réguliers d’activité au client



-Organiser et animer les équipes de sécurité incendie et de sûreté



-L'interlocuteur privilégié des différents responsables clients





Mes maîtres mots :

Sérieux, Rigueur, Éthique, Professionnalisme,....



Mes atouts :

Efficacité, Diplomatie, Confiance, Disponibilité, Discrétion,....



Mes compétences :

Relation clients

Conseil

Audit

Transport de valeurs

Protection des biens et des personnes

Démarque inconnue

Fraude

Analyses de risques

Gestion des conflits

Gestion de crise

Gestion des risques

Gardiennage

Surveillance

Sûreté

Sécurité

Protection physique

Management

Recrutement

Esprit d'équipe

Diplomatie

Sécurité incendie

Accompagnement de VIP

Sécurité hôtellerie Palace

Sécurité plateau émission TV

Exploitation

Management opérationnel

Ressources humaines

Commercial

SSIAP2

Physionomiste

Maroc

Marrakech Casablanca

Paris

Référent sûreté