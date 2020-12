Alexandre XIRADAKIS

Expert eMarketing, CRM, Gestion de projets, SI Marketing, Néolane, Salesforce, SIEBEL.



Professionnel du net depuis 15 ans, mes différentes expériences en France et à l'international comme chef de projet, responsable ebusiness, directeur marketing ou directeur commercial, m'ont permis d'acquérir les compétences et la polyvalence nécessaire pour gérer vos projets internet, ecommerce et mobile.



Mes expériences:

2010 - 2011

Directeur commercial et partenariats Jobijoba



2007 - 2010

Directeur Marketing Career Builder Europe



2000 - 2007

Alcatel Entreprise

Chef de projets ebusiness, chef de projets marketing direct, responsable eBusiness et eMarketing



1997 - 2000

B2net / Ludexpress

Chef de projet



Mes spécialités :

Direction marketing, Gestion de projets, AMO, formation, Néolane, salesforce.

Création, lancement et gestion de sites internet et mobiles.

eCommerce, business model, partenariats, création et aggrégation de contenus, référencement, génération de trafic, community generation, lead generation, CRM, délégation ecommerce.



Mes compétences :

Sales Force