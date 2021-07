Alexia ALEXIA DARVE (DARVE)

Parfaitement trilingue, je suis issue d'École Supérieure de Commerce (BAC+5). Pendant plus de 7 ans j' ai évolué dans des postes à l'étranger comme Business manager en charge d'équipe commerciale et du développement stratégique.



Aujourd'hui je suis en charge de la direction commerciale France et Europe d'une PME, et à la recherche de nouveaux challenges à relever .



Forte de mes qualités relationnelles et mon gout pour l'analyse et la communication je suis mobile, flexible, travailleuse et curieuse.



Expérimentée, dans l'organisation de Conférences, de Salons, la conception et la rédaction de Newsletters, ainsi que la mise en place de stratégies promotionnelles. J'ai acquis aussi au long de ma carrière un savoir en Marketing, dans l'analyse de marché, la veille concurrentielle, mais aussi l'établissement de fiche produit et l'identification des besoins.

Je complète ces compétences avec un savoir en Commerce International, dans la conception d'offres spécifiques et techniques, la réponse aux appels d'offre européenne, la gestion d'un portefeuille mondial et de son développement, la mise en place de stratégies commerciales à l'étranger et la gestion d'une équipe commerciale.



Dotée d'un esprit d'équipe, je recherche véritablement un poste dans lequel je puisse exprimer mes acquis et apporter une réelle contribution. Souhaitant vous convaincre du bienfondé de ma démarche, je vous joins mon CV et j'espère pouvoir vous rencontrer très prochainement, afin que nous puissions discuter d'une future collaboration.



Mes compétences :

Créativité

Commerce International

Communication interne et externe

Marketing

Commercial grands comptes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Adobe Illustrator