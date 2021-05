Alexia GALAS

Plongée dans lunivers de la communication et du web depuis plus de 20 ans, j'ai une vision large des problématiques de communication :

- Stratégies marketing, communication, digitale

- Développement de la notoriété et promotion de limage en interne et en externe à travers des différents moyens (site internet, réseaux sociaux, presse, événementiel)

- Gestion de projets

- Pilotage budgétaire

- Veille et Benchmark

- Créations de supports web et print

- Social média

- Formation et aide au déploiement des stratégies marketing communication



Expériences et compétences qui me permettent dallier créativité, une gestion budgétaire rigoureuse et le respect des délais, daffirmer mon sens relationnel, ma flexibilité et lexigence liée à la réalisation des objectifs fixés.



#communication #stratégie #print #digital #marketing #web #RP #scoial media#évènementiel #formation



Mes compétences :

Gestion de projet

Chaîne graphique

Management

Marketing

Communication

Management de projet

Webmaster

Internet

Coordination

Organisation

Chargée de communication

Site internet

marketing communication digitale

stratégique MANAGEMENT

gestion de projet web internet

Formation

Gestion de la formation

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Joomla

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Drupal

Wordpress