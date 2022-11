Alexis CHOQUET

Ma mission :



- Rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine au plus grand nombre



Mes objectifs :



- Maintien de votre niveau de vie

- Sécurisation de votre patrimoine

- Développement et valorisation de votre patrimoine



Je moccupe de la mise en place de votre stratégie patrimoniale sur un horizon moyen/long terme en collaboration avec plus dune centaine de partenaires (connus et reconnus) qui me rémunèrent en conséquence.



Ainsi, je ne facture pas dhonoraires pour les consultations ou les rendez-vous avec mes clients. Ce mode de fonctionnement avec un nombre important de partenaires présente également dautres avantages :



- Faire face à lensemble des problématiques et demandes que peuvent avoir mes clients.

- Trouver une solution qui correspond à 100% à la situation et aux besoins de mes clients et cela de manière objective.



Nhésitez pas à glisser dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de répondre à lensemble de vos questions !