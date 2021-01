Alexis CLÉRIN

Diplomé d'un Master 2 Marketing et TIC, fort de plusieurs expériences en tant que responsable de rayon ou de magasin, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge axé dans le digital, marketing et communication.



C'est pourquoi, actuellement je suis une formation en e-commerce, permettant de mettre à profit mon expérience terrain au service de e-commerçant et ainsi de confronter expertise terrain et digital.



Je suis en effet fortement intéressé par les aspects stratégiques et les nouveaux enjeux du développement de la relation client.



Ma curiosité et ma motivation me poussent à aller de l’avant pour apprendre et explorer de nouveaux domaines. Je recherche une opportunité pour continuer à diversifier et enrichir mes compétences et connaissances.



Dans mes expériences professionnelles, vous trouverez autant des stages que des projets étudiants mais aussi des expériences saisonnières.



Mes compétences :

Dreamweaver

Sphinx

Ciel

Marketing

SPSS

Sage

Wysuforms

Microsoft office

Relation client

Communication

Ethnos

Wordpress

Communication interne

Google Tag Manager

Google analytics

Adobe Photoshop

Google Adwords

Adobe Illustrator

Communication externe

Communication événementielle

Sauveteur secouriste du travail