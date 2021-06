Technico-commercial (responsable du secteur choletais) pour la société RENOSTYL qui est implantée a Basse goulaine.



Autonome et organisé, j'ai exercé pendant 4 ans le métier de la maçonnerie, qui me permet aujourd'hui d'avoir une approche plus technique avec mes clients.



Motivé et à votre écoute je suis disponible pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Prise de rendez vous

Souriant agréable et adaptable

Volontaire et énergique