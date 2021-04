Actuellement élève ingénieur en troisième année à l'Ecole Supérieure des Mines de Nantes en option "Gestion des Opérations en Production et Logistique", je suis à la recherche d'un projet de fin d'études en logistique pour une durée de 6 mois à partir de Mars 2015.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Tel: 06 77 21 93 75

Mail: alexis-goy@hotmail.fr



Mes compétences :

Simulink

SQL

Java

CAO

Autodesk Inventor

Recherche Opérationnelle