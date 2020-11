Alexis HACQUES

Expert en développement de réseau de distributeurs (Concessionnaires, revendeurs, distributeurs, importateurs) en France et à linternational (Europe, Amérique, Latine, Afrique & Moyen-Orient).



Passionné par lindustrie Française et ses produits techniques à forte valeur ajoutée, jallie leadership, engagement et autonomie pour conquérir par approche directe sur le terrain de nouveaux clients. Fédérateur et exigeant je développe également léquipe commerciale avec des plans d'action au service de la performance et de la progression du chiffre daffaires. Découvrez mes autres compétences à travers mon profil.



Secteurs-Industries : Véhicules de loisirs, Camping-cars, RV, Automotive, Agricole, Machines-outils, Machinisme. La curiosité et l'écoute du marché sont au service du développement produit.



Mon objectif est de créer des partenariats stratégiques à long terme et des relations de confiance grâce à lécoute, ladaptabilité et la réactivité. Contactez-moi pour en savoir plus et/ou devenir partenaire de GYS.