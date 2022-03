Alexis LALOUX

Près de 20 années d'expérience de distribution et de mise en valeur de marques et produits agro-alimentaires me permettent d'avoir une vision et une analyse globale du marché, tant en hors domicile qu'en grande distribution ou circuit parallèle. Expérience que je suis prêt à mettre à disposition pour un nouveau challenge.



Ce nouveau challenge je souhaite qu'il soit dédié au développement et à la commercialisation de produits alimentaires de qualité résolument orientés écologiques, éthiques et durables et ainsi devenir un ambassadeur fier de ses marques et de ses produits.