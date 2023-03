Alexis LARGY

Différenciation technologique, ancrage multisectoriel (Défense & Sécurité, Energie & Environnement, Sciences du Vivant) et compétences pluridisciplinaires font depuis plus de 50 ans la dynamique et la singularité de Bertin Technologies sur la scène de l’innovation industrielle.



Son offre de prestations d’étude et de conseil, de conception et de fourniture d’équipements à forte valeur ajoutée se déploie aussi bien en France qu’à l’international.



Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une société du groupe CNIM, actionnaire industriel qui lui confère une large autonomie opérationnelle tout en l'accompagnant dans sa stratégie de croissance et de développement à l'international.



Mes compétences :

Ressources humaines