Alexis LIÉNARD

Je travaille dans le domaine de l'infographie depuis 1999.



Je suis designer graphique, spécialisé dans le design d'interface digitale, l'iconographie et passionné par la photographie.



J'ai commencé dans la 3D, et plus particulièrement dans le film institutionnel d'animation et la cinématique de jeu vidéo. J'ai travaillé notamment dans la réalisation de décors en 3D de jeu vidéo, la gestion de production artistique avant de me spécialiser dans l'interface graphique.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Direction artistique

Adobe After Effects

Design

Recherche iconographique

User interface design

Logos

Design graphique