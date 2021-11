Étant une personne aimant le contact et d'un naturel curieux, mon cursus professionnel n'est donc pas un hasard. Vous voulez en savoir plus sur ma personnalité et mes ambitions? Vous êtes, tout comme moi, curieux? Alors n'hésitez pas à me contacter par le biais de Viadeo.



Bonne continuation.



Mes compétences :

négociation

communication

Commercial