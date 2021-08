Alexis REGNAULT

Entrepreneur avec une soif insatiable d'innovation, j'ai réussi à surmonter les difficultés d'entreprendre à l'étranger et de structurer une entreprise totalement innovante dans un contexte des plus compliqués, pour lui donner la première place nationale dans son secteur et très certainement bientôt internationale.

Toujours ouvert à toute idée d'entreprise, je souhaite continuer à créer et réaliser de nouveaux projets à coté de Nutriwen dans d'autres secteurs pour pouvoir mettre en exergue l'intégralité de mes compétences et capacités.