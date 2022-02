Alexis SEVESTRE

Mon objectif professionnel :

Assurer l'intégrité et l'optimisation de la Supply Chain de manière à satisfaire le client final au moindre coût global, dans le respect de la sécurité, de la qualité et des délais, par la mise en oeuvre et le pilotage d'une démarche de transformation Lean visant l'Excellence Opérationnelle.



- Coordonner et optimiser l'ensemble des flux physiques et d'information entre les différents services de l'entreprise, les fournisseurs et les clients,

- Piloter des chantiers d'amélioration continue permettant d’accroître la valeur dans les flux et de renforcer l'efficience aux postes,

- Améliorer la qualité et mettre sous contrôle les processus de fabrication, ainsi que les processus transactionnels,

- En véritable manager, fédérer et animer des équipes pluridisciplinaires autour de projets faisant appel à l'Intelligence Collective.



Mes 25 années d'expérience professionnelle en milieu industriel, m'ont amené à occupé différents postes de manager opérationnels, dans divers secteurs d'activités, tels que : l'aéronautique, la métallurgie, l'électronique et la communication.

Mes diverses fonctions m'ont permis d'acquérir des compétences en lien avec l'amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, dans les domaines de la Gestion de Production et de l'Amélioration Continue, ainsi que des Achats et de la sécurisation de la Supply Chain.



Compétences Lean Manufacturing :

- Manager Lean Manufacturing Niveau Black Belt (Diagnostic Lean et Déploiement de la démarche)

- Optimisation des flux et équilibrage de la charge (VSM, Analyse de déroulement, TPM, SMED)

- Amélioration de la qualité et mise sous contrôle des process (DMAIC, 6 Sigma, AMDEC, Kaizen)

- Consolidation de la productivité et de l'efficience aux postes (5S, Management visuel, Standardisation)

- Pilotage de la performance et animation d'équipe



Mes compétences :

Lean manufacturing

Supply chain

Organisation

Gestion de Production

Achats

5S

VSM

Amélioration continue

Assurance qualité