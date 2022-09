Alhiane SMAIL

Gestion et (ré)organisation des systèmes d’information :

+ Management de projets informatiques,

+ Génie logiciel & Audit des systèmes.

+ Gestion des processus d’entreprise & des Changements technologiques.

+ Système d’aide à la décision.

Génie Informatique :

+ Base de données : Langage SQL, MySQL, Oracle, Access, Informix, Sybase,

+ Langage de programmation : JAVA, 4GL, PHP,PL-SQL, ASP, C/C++, Visual.

+ Technologies Web : HTML, JavaScript, CSS, Servlets, JSP, STRUTS, JSTL.

+ Environnement de dev : Eclipse, Neatbeans 6.0, Visual Studio .Net, UltraEdit.

+ Conception et Méthodologie Merise, UML, UP.



Mes compétences :

Axway

Delta

Informix

J2EE

JAVA

Java j2ee

Kondor

Kondor+

KTP

PHP

RDJ