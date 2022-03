Ali BELBACHIR

Avec plus de Quatorze années dexpérience en tant que Directeur des Ressources Humaines et plus de Vingt ans dans la fonction Ressources Humaines, je suis apte à élaborer des programmes, à améliorer les processus existants et gérer les relations avec les employés.

Mes précédentes concrétisations :

- Mise en place dun recueil de procédures RH ;

- Paramétrage et optimisation de la gestion de la paie ;

- Elaboration et assainissement de plusieurs organigrammes ce qui a créé d'importantes économies ;

- Définitions des axes des politiques RH cohérentes avec les stratégies des différentes organisations ;

- Mise en conformité les contrats de travail ;

- Négociations avec les partenaires sociaux et élaboration des conventions et accords collectifs ;

- Mise en place des politiques de rémunération basées sur la performance - Montage des actions de formations (Formation de courte durée & Formation longue durée) de lexpression de besoin (IDF) à la réalisation de laction de formation.

- Gestion de carrière et lélaboration des profils demploi et de compétence (PEC).

- Règlement de conflits individuels et collectifs de travail ;



Je suis une personne rigoureuse, dynamique, autonome, organisée et habitué à la gestion de multi-dossiers, je pourrai rapidement m'adapter à deux entreprises de secteurs différents. Je suis enthousiaste à lidée de travailler pour votre entreprise et ainsi contribuer au développement et à lamélioration des ressources humaines.