Retail / Manager orienté résultats, proactivité et satisfaction clients. Maîtrise des fondamentaux du management et des techniques de vente, de recrutement, de merchandising. Stratégie commerciale et capacités à mettre en place des plans d’actions et à suivre leurs réalisations. Ayant acquis six (06) années d’expérience professionnelle, dont trois (03) années en tant que Commercial, deux (02) années dans la grande distribution en tant qu'adjoint manager, et une (01) année en tant que manager. Le management ainsi que l’activité commerciale m’ont toujours fasciné et attiré. J’ai un ardent désir de réussir ma carrière professionnelle en tant que Manager de métier qui combine à la fois, technicité, sens de responsabilité et savoir-faire, puis évoluer à long-terme et prendre en main des responsabilités plus importantes.



Mes compétences :

territory management

Spécialité Management

Option Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Internet

Techniques de communication et de vente.

Prospection commercial et téléphonique.

Traitement, gestion et assainissement des affaires

Lancement de nouveaux produits.

Veilles stratégique et concurrentielle.

Gestion et développement du portefeuille client.

Gestion d’équipe.

Gestion événementielle

Etude de marché.