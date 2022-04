Ali HAMMAMI

Responsable Achats et Approvisionnement chez Société PROVITAL:(depuis Janvier 2019)



 Pilotage et supervision des opérations d'achat et d'approvisionnement

 Choix des prestataires et négociation

 Suivi/Contrôle des opérations d'achats et d'approvisionnement

 Prospection et évaluation des fournisseurs.

 Suivi des réclamations.

 Gestion des achats nouveaux projets.

 Veillez au respect de la procédure du groupe.





Cadre Gestionnaire Achat chez Société Des Articles Hygiéniques S.A.H Lilas (08-2017 à 12-2018)



 Gestion des achats nouveaux projets

 Suivi avancement des projets et traitement des réclamations.

 Vérification des factures et décomptes fournisseurs.

 Supervision et validation des achats pièces de rechanges.

 Négocier les conditions d’achat avec les fournisseurs.

 Veiller au respect des délais et conditions de livraison.

 Evaluation et prospection des nouveaux fournisseurs.



Responsable Achat en Sous-traitance et Nouveaux projets chez POLINA GROUPE HOLDING :(11-2008 à 07-2017 )



 Entretien, aménagement et agencement des points des ventes

 Entretien et réparation des abattoirs El MAZRAA et DICK (travaux de génie civil, revêtement sol, isolation, électricité, bobinage, tournage, fluide, NH3, peinture…)

 Gestionnaire achats grands projets:

o Lancement des consultations (étude architecturale, ingénieurs conseils, consultation par lot tel que génie civil, charpente métallique, revêtement sol, isolation, VRD, fluide, peinture……)

o Négociation et préparation des dossiers administratifs (Tableaux Comparatif des Offres, Dépouillement technico-financier, Accord Commission Centrale des Marchés, préparation des contrats…)

o Lancement des bons des commandes.

o Suivi avancement des projets et budget achat

o Prise en charge des factures et décomptes fournisseurs.

o Traitement et suivi des réclamations.

o Suivi règlement fournisseurs

o Evaluation des fournisseurs

o Prospection des nouveaux fournisseurs.

o Veillez au respect de la procédure du groupe.



Mes compétences :

Maitrise des logiciels MFG PRO ,SICDAF,QUALIPRO,WO

Organisation

Négociation