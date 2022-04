Fidèle de 14 ans aux SAV DARTY ,j'ai pu excellé dans le domaine technique sur une large gamme de produit qui englobe la Tv ,la vidéo ,l'informatique ainsi que la photo compact et Reflex ,tout ceci sur de multiple-marques.

Dans un seul but de satisfaire une clientèle fidèle et de plus en plus exigeante.



Mes compétences :

Qualité