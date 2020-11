Alice Louise ALICE LOUISE (SAINT-AUBIN )

Enfant médium, jai commencé les enquêtes paranormales à 14 ans avec des amis pour comprendre les phénomènes que je vivais. Nous avons commencé par des maisons abandonnés au départ comme jeu avant de comprendre la véracité des phénomènes de hantise. Nous avons créer notre première équipe en nous inspirant de x-files et Poltergeist et nous étions à la fois sur le terrain et en bibliothèque afin détudier les phénomènes paranormaux. Ce qui était au départ un jeu entre amis est devenue ma passion primaire et je nai jamais arrêter. Je voulais devenir parapsychologue et jai officialisé cela en 2016 après des années de terrain.



Jai découvert le monde de loccultisme, des mythologies et de la science qui sont aussi mes passions. Jaime apprendre chaque jour. Et en 2013 jai découvert les soins énergétiques.2015 a été lannée de mon premier lancement de mon professionnel officialisée en janvier 2016 et jai coupé celui-ci en 2018 pour des raisons personnelles en suivant dautres parcours de formations énergétiques et psychique notamment en psycho-énergétique. Jai pris deux années de pose pour me former tranquillement et retravailler mes soins. Jai aussi fait une formation en E.F.T afin de me remettre à jour (2011 : coaching en image), jai aussi fait des initiations dans le theta healing et en shiatsu ohashi.



Parallèlement à mon activité de psycho-énergéticienne jeffectue aussi des recherches paranormales et parapsychologiques chez des personnes victimes de phénomènes paranormaux et je fais aussi des tests sur les perceptions extra-sensorielles.