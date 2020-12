Alice MUKAKANAMUGIRE

Je suis une Scientifique titulaire d'un Diplôme vétérinaire et d'un Master 2 en Environnement, santé et Territoires, également certifiée pour la gestion de projets. J'ai de l'expérience professionnelle confirmée dans la gestion de projets de recherche, le suivi des projets industriels et des études en santé publique ainsi que dans la gestion des dossiers réglementaires l'échelle nationale et globale avec de l'expertise étendue en management des projets concernant des thématiques spécifiques à l'épidemiosurveillance, l'analyse des données, la gestion des bases de données, le suivi des questions réglementaires, de la pharmacovigilance et la communication scientifique.



Mon objectif professionnel est d'utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelle pour intégrer une entreprise ou de recherche, une agence sanitaire, un laboratoire ou de l'industrie, en tant que Chef de projet ou Chargée de mission.



Mes compétences :

Santé et médecine vétérinaires, sécurité sanitaire

Santé publique, Gestion des bases de données

Épidémiologie, Surveillance sanitaire, Pharmacovigilance

Gestion de projet, et coordination des programmes

Crisis Management

Database Management