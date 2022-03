Alice NANEIX

Consultante au sein de Mercuri Urval, j’accompagne nos clients sur le développement de leurs ressources humaines en lien avec leur stratégie d'entreprise.



Ma formation de Psychologue du travail associée à mon expérience en management des ressources humaines, me permets de proposer des solutions personnalisées afin de renforcer l’adéquation des compétences de leurs collaborateurs avec les enjeux de leurs organisations.



J’interviens notamment dans les domaines suivants :

- Recrutement et sélection de Cadres et Dirigeants, contexte national et international

- Évaluations des ressources : Assessment individuel ou collectif, Identification des potentiels, Audit d'équipes, Bilans individuels

- Développement individuel et collectif : Gestion des hauts Potentiels, coaching, Team Building, Réorganisation d'équipes

- Accompagnement de la stratégie et ingénierie du recrutement



Mes compétences :

Ressources humaines

Santé au travail

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Recrutement

Qualité de vie au travail

Assessment