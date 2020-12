Alice STEUER

Souhaite une reconversion dans le domaine de laromathérapie et la créativité.

Artiste dans l'âme (peinture, dessin, décoration, restauration de mobilier...) et soucieuse de l'environnement, du bien-être au naturel, j'entame bientôt une formation en aromathérapie.

Une collaboration, une complémentarité, un stage,..:toute expérience permettant de développer un de ces axe pourrait mêtre bénéfique !

Région Grand-Est, si possible en Alsace ou Moselle.