Alicia MOUSTAKIM

9 ans d'expérience dans le domaine de l’édition.

En parallèle du suivi éditorial et de fabrication de nombreux ouvrages, j’ai géré le lancement et les mises à jour de sites Internet, développé des supports de communication papier et numériques (catalogues, communiqués de presse, newsletters, etc.) et participé à l’organisation d’évènements (salons du livre, congrès, etc.).



Mes compétences :

Fabrication de documents imprimés

Code typographique

Édition

Coordination

Chaîne graphique

Communication

Gestion de projet

Microsoft Office

PAO

Relecture / corrections

Rédaction de contenus

Adobe InDesign

ProLexis

Adobe Photoshop

Acrobat Pro

QuarkXPress

Mise en page