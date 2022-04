Alima FAYE

Chef de projet informatique, avec une spécialisation dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, je possède 6 ans d’expérience acquises dans des SSII françaises. J'ai travaillé principalement dans les secteurs de la banque, de la vente et distribution.



Forte d’une expérience de 5 ans, en tant que chef de projet MOA, au sein du groupe Crédit Agricole, je veillais à la définition et au maintien de la structure de solutions applicatives, tout en s’assurant de répondre aux exigences du SI et du métier.

J'ai rejoint le secteur de la vente et distribution à la FNAC au sein de laquelle j'occupais des fonctions de Chargé de conduite de changement et d’Assistance à maîtrise d’ouvrage.



Je suis diplômée en Ingénierie des systèmes, réseaux et sécurité Informatique de l’ESGI Paris.



Je parle couramment français et travaille aisément en anglais.



Mes compétences :

MOA

Lotus Notes/Domino

VoIP (Voice over IP)

VMware

VHDL

UNIX

UDP

TCP/IP

Personal Home Page

Perl Programming

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

IP

HTML

C Programming Language

Active Directory

Informatique

Gestion de projet

Cloud computing

Test utilisateur

Travail en équipe

Management

Gestion de la relation client