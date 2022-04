Alina AKHMEROVA

Trilingue français-anglais-russe, j'ai dix ans d'expérience professionnelle dans des postes de consultante et chargée de mission/études dans des bureaux d’étude et de conseil en développement économique et urbain avec un focus sur les villes intelligentes. J’ai travaillé sur une diversité de sujets dans des domaines interdisciplinaires auprès d’institutions publiques, privées et internationales.



Mes points forts sont des compétences d'analyse qualitative et quantitative, une expérience riche de gestion de projet, des compétences de communication et d’organisation.



Mes compétences :

Recherche et analyse de données

Rédaction de rapports analytiques

Conduite de projet d’études

Smart city

Gestion de projet