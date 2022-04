Alina ZAHARIA

Titulaire d'un DESS de Langues étrangères modernes (Français-

Anglais), obtenu à l'Université de Pitesti (Roumanie) et d'un Master de

Publicité de la Faculté de Communication et de Relations Publiques de

Bucarest, je suis actuellement les cours du Master 1 - Lettres, parcours Monde du livre d’Aix en Provence.



En Roumanie, mon cursus scolaire a été classique, avec un parcours d' abord orienté vers les mathématiques. Après trois années d'études, je me suis décidée à rejoindre l'Université de Lettres pour me réorienter vers une branche me correspondant davantage et je suis devenue professeur de Français en Roumanie, d' abord dans ma ville natale puis à Bucarest. Pendant trois ans, ce poste m’a donné toute satisfaction notamment dans la communication avec des élèves, tout en me permettant de me perfectionner dans la langue et la littérature française et de connaître les richesses du patrimoine culturel français.

Pour des raisons pécuniaires, car l’enseignement en Roumanie ne permet pas de gagner sa vie, j'ai trouvé un poste dans une société française en tant que traductrice et vérificatrice de documentation technique, tout en continuant à me former (inscription à un Master de Publicité). Le Master de Publicité que j'ai suivi m'a amenée en contact avec beaucoup de gens intéressants et m'a servi de tremplin pour enfin intégrer une agence de publicité comme copywriter.

En parallèle, j'ai eu aussi une activité artistique de chanteuse folk (un genre qui en Roumanie exprime le fait de jouer de la guitare et chanter en même temps), tout en interprétant mes propres chansons. (http://www.youtube.com/watch?v=JydrsAahs5o ).

Actuellement en master Monde du Livre, mon objectif est de trouver un travail en France, peut-être dans le domaine du livre et de la lecture (librairie, bibliothèque, centre culturel...), travail qui me permettrait de conjuguer mes acquis dans le domaine de la communication et des ressources humaines avec mes aspirations plus personnelles (amour pour la langue française et son aspect artistique ou musical).



Mes compétences :

Art

Communication

Musique

téléconseiller

Traducteur