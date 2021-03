Mes compétences :



Système : Windows, Linux, Unix

SGBD : Oracle, SQL Server, MySQL

Langage : C, C++, .Net (ASP, C#), Java (Struts, Hibernate, AJAX), JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, SQL, XML, XSLT

Technologies : .NET, J2EE, J2ME (Java Mobile Edition)

Logiciels : Eclipse, IntelliJ Idea, J2ME Wireless Toolkit (émulateur de téléphone portable), Visual Studio, Photoshop, Joomla!



Analyse fonctionnelle

Modélisation

Spécifications fonctionnelles

Recueil des besoins