Aline BOURNONVILLE

Mes compétences s'articulent autour de 3 principaux axes: l'organisation, la vente, les achats, que j'ai pu développer grâce à mes 3 années d'alternance (2 ans en BTS et 1 an en LICENCE à Angers).

J'ai appliqué les méthodologies liées au commerce: achat et vente (relation clients et fournisseurs).

J'ai effectué 2 projets qui m'ont permis d'élaborer mon mémoire professionnel de licence "L'optimisation des approvisionnements" traitant d'une amélioration de la performance Achats et d'une optimisation des coûts : -4% de la valeur des stocks en 4 mois.

Convaincue des apports théoriques et pratiques de la voie de l'alternance, je souhaite maintenant intégrer un Service Achat, à temps plein, pour approfondir mes expériences en Achats, en tant qu'Acheteuse Junior, et acquérir davantage de compétences dans différentes phases du processus.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mind Mapping

Gestion des achats

Procurement

Sage ERP X3