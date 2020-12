Aline BRUTEL

Ingénieure microbiologiste je developpe de nouveaux produits alternatifs aux phytosanitaires (biostimulation et de biocontrole) pour la société Cybele Agrocare.

Forte de mon expérience au sein du groupe Soufflet et la société Biovitis, je développe de nouvelles méthodes de criblage, de tests d'activité et de preuves de concept pour ces produits.



Ma formation à l'Université de Technologie de Compiègne m'a permis d'acquérir de solides bases scientifiques dans le domaine du Génie Biologique. J'ai également eu une formation en management de projets.



Dans le but de me spécialiser dans les Agro-ressources, j'ai effectué deux stages durant ma formation, l'un dans le domaine des agro-ressources marines (algues, co-produits de crustacés...) et l'autre dans le domaine des alternatives aux fertilisants de synthèse utilisant les microorganismes de la rhizosphère des cultures.

J'ai également fait un semestre d'étude à l'étranger



Mes compétences :

Microbiologie

Recherche et Développement

Criblage