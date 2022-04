Aline CANEQUE

Aline, 32 ans, 12 ans exp.

Investie, Dynamique, avec le sens de l’organisation et un bon relationnel, la satisfaction client, et les démarches commerciales sont pour moi une réelle vocation.

Je recherche aujourd'hui un poste polyvalent, et évolutif.



Mes compétences :

Assistance téléphonique

Négociation commerciale

Ecoute

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Développement commercial

Organisation du travail

Analyse des besoins

Dynamisme