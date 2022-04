Aline CAPUOZZO

7 ans d expérience en marketing et communication et 2 ans d expérience commerciale terrain, je suis à la recherche de nouveaux défis professionnels



Je suis polyglotte (français, italien, espagnol et anglais), motivée, force de proposition et organisée, je souhaite participer au développement de votre service marketing grâce à mes acquis, mon expérience tout en suivant l'évolution des techniques de communication.



Mes compétences :

Publicité

Marketing opérationnel

Luxe

Marketing

Communication

Musique

International

Cosmétique

Gestion de projet

Chef de produit

Culture italienne