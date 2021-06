Aline DHILLIT

Passionnée par l'agencement intérieur et entrepreneuse dans l'âme, j'ai décidé de créer mon propre concept et ma propre enseigne sous le nom de Virtu'Ose Agencement depuis Septembre 2016 après avoir mené ma barque durant plusieurs années dans de grandes entreprises.



Je conçois pour vous cuisine, dressing, salon, bureau, bibliothèque , etc pour particuliers et professionnels. J'ai un showroom dans le carré d'or de Montélimar, rue Pierre Julien.



Un seul objectif: m'occuper du client potentiel comme j'aimerai qu'on s'occupe de moi en tant que cliente. Et depuis 2019, Cyprien et Carole sont venus compléter l'équipe de "Virtu'Oses" pour le plus grand plaisir de nos clients et collaborateurs.



Mes compétences :

Gestion de la clientèle

Dépassement de soi

Challengeuse

Différenciation

Investissement

Conception et originalité

Transmettre mon savoir-faire

Vente

Conseils personnalisés