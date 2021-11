Aline GENAY

Objectif professionnel : Après un parcours de plus de 10 ans dans le management de la qualité, j’ai choisi de donner un nouvel élan à carrière en intégrant sur 2017/2018 le Master 2 « Conduite de projets et développement des territoires » (PROJ&TER) de l’Université de Lorraine et en réalisant le stage de 650h au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, à la Direction Enfance-Famille. Aujourd’hui, je souhaite apporter cette expérience au sein de structures dont les missions convergent vers l’intérêt général.

Postes ciblés : Chargé de projets en développement et en organisation.



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Qualité

Animation de réunions

Audit

Conduite de projet

Formation

Développement commercial

Fidélisation client

Prospection commerciale

Gestion de la relation client