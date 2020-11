Aline JACQUES

Diplômée d'un master de commerce J'ai le sens des responsabilités, je prends des initiatives et m'adapte facilement. L’esprit d’équipe et le sens du commerce sont les points forts qui me caractérises le mieux.



Mes domaines de compétences sont :

Gestion : approvisionnement, inventaire, gestion du stock.

Commercial : Relation clients, négociation, animation et politique commerciale, techniques de vente.

Management : Gestion des plannings, formation, recrutement, animation.



Mes compétences :

Management

Commerce

Relation clients

Chiffres d'Affaires

Photoshop

Indesign CS5

Pack office