Aline LOCQUENEUX (DELPAU)

Mes domaines de compétences sont



ACHATS:

- Négociations et Achats des matières premières et de sous-traitance

- Elaboration des contrats fournisseur et des cahiers des charges

- Suivi et négociation des coûts, qualité, délais et conditions de paiement

- Harmonisation des processus

- Mesure des performances des fournisseurs stratégiques et du service approvisionnement

- Définir et suivre le budget des achats

- Mise en place des financements internationaux



APPROVISIONNEMENTS :

- Détermination des phases d’approvisionnement et ajustement du réassort

- Gestion et optimisation des stocks

- Suivi de l'état des commandes d’achat et des plans de production.

- Organisation des flux internes et externes

- Analyse de l’évolution des besoins sur tableaux de bord



LOGISTIQUE ET QUALITE:

- Interface entre les différents interlocuteurs internes et externes

- Organisation des opérations logistiques nationales et internationales

- Négociation transports

- Pilotage des prestataires logistiques

- Mise en place contrôle qualité

- Classification et application des procédures douanières



MARKETING :

- Chef produit

- Mise en place de la stratégie marketing lié à l’achat



GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES :

Chef de Projet « utilisateurs », lors du développement et de la mise en place d’un ERP interne



Mes compétences :

Microsoft office