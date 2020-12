Aline SCHOLZ

Compétences clés :

www.ascoachingpartners.com :



- coaching individuel (leadership, prise de fonction, coaching carrière, gestion de conflits...)



- coaching d'équipes multiculturelles, cohésion d'équipe, conception et animation de séminaires dentreprise et voyages détudes en partenariat avec Adenium Conseil.



Accompagnement de candidats sur l'axe franco-allemand (expatriation, retour, évolution de carrière)

Conseil et évaluation et recrutement.



Master Grande Ecole en Management et Master "Professionnalisation du coaching en entreprise"



Contact : 06 01 73 82 13, alinescholz75@gmail.com.