Aline Sybille POMMIER

SYBILLE BY ALINE s’adresse aux professionnels et aux particuliers et chaque projet est réalisé dans le but de vous satisfaire à travers une touche personnelle et authentique.



Pour les professionnels, les projets réalisé par SYBILLE BY ALINE sont multiples et variés : création de l’identité visuelle d’une entreprise ; réalisation de supports de communication et flyers ; créations de vos motifs et illustrations tous supports.



Ces projets sont réalisés auprès de secteurs d’activités très variés (industrie, mode, ammeulement, etc…)



Auprès des particuliers et pour des projets plus personnels, SYBILLE BY ALINE adore vous concocter des faire-part de mariage ou des faire-part de naissance personnalisés qui vous ressemblent. Mais aussi illustrer vos plus beaux souvenirs, vos enfants, et même "vous tirer le portrait" !



SYBILLE BY ALINE s’adresse également aux agences ou professionnels de la communication qui souhaitent sous-traiter leurs projets.



Je reste disponible et très réactive pour répondre et adapter mon style à toutes vos demandes.



© Sybille by Aline. TOUS DROITS RÉSERVÉS



You can check online :

Website : http://sybillebyaline.fr/

Instagram : https://www.instagram.com/sybillebyaline/?hl=fr



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS6

CorelDRAW

Dessin technique

Modélisme

Mise en page

Couture

PDM

Illustrations

Broder

Peindre