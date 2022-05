Alioune Badara SIMAL

Ancien instituteur de formation, j'ai réussi le concours d'entrée de l 'Ecole nationale des Arts du Sénégal, suis de la promotion 2014. Professeur d'art plastique, artiste et webdesigner.

Manager de la Société" Les Œuvres de Simal", et entend en faire une vitrine de création d'œuvres, de webdesign de dessin et de peinture.

Toujours à vos écoutes pour vos commandes d'œuvres, de création de sites web, d'identité visuelle, de Logo, de charte graphique, de dessins traités assisté à l'ordinateur, de peinture

contactez-moi au 783688181

ou à l'adresse E-mail:aliounebadarasimal617@gmail.com

Pour un travail rapide et sympa qui défie toute concurrence.

Actuellement, professeur d'Art plastique en service au collège de Keur Massar Village de Dakar