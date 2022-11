Alix DROUET

Bonjour internautes viadeo,







Titulaire d'une Licence en Langues Étrangères Appliquées au Commerce International, je poursuis mon cursus par un Master 1 Sciences du Management option Marketing à l'Institut de Gestion de l'université de La Rochelle (Décisions financières, théorie des organisations, gestion de projet, management qualité, base de données, analyse de données, marketing, E-marketing...).



Ma licence en Langues Etrangères Appliquées au Commerce International m'a permis de développer de solides connaissances des marché anglophones et hispanophones et de maîtriser deux langues (l'anglais et l'espagnol) au même niveaux.



La licence LEA propose également des enseignements professionnels variés tels que la communication, le marketing, la comptabilité, l'économie, la négociation, ou le droit. J'ai également eu l'opportunité d’effectuer mon stage de fin de diplôme en marketing et communication au sein de l'entreprise Ouest Alliance (développement durable). Ce stage à conforter mon choix de poursuivre mes études dans le secteur du marketing avec un cursus en alternance (pour mon master 2) afin d'acquérir les compétences pratiques complémentaires à une formation théorique.



Je suis également diplômée d'un Master 1 en Sciences du Management parcours Marketing que j'ai préparé à l'IAE de La Rochelle.



Je souhaite évoluer plus tard dans le domaine du marketing digital, si possible à l'international. Je suis passionnée par les NTIC et plus particulièrement par les nouveaux canaux digitaux et numériques. Je pense qu'une entreprise doit aujourd'hui s'adapter à ces canaux de plus en plus utilisés par les clients et prospects. Ils constituent de bons moyens pour établir une relation directe avec les clients ou éventuels prospects, pour enrichir une BDD, pour fidéliser grâce à une plus grande personnalisation ou encore pour améliorer la notoriété grâce à une communication adaptée.



Je suis désormais étudiante au Pôle Paris Alternance depuis Septembre 2013 dans le cadre de la préparation d'un MBA (bac+5) en Marketing Digitale, E-Business et Innovation et j'occupe au sein d'EmailStrategie le poste d'Assistante Marketing Digital.





