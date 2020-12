Alix PERROTIN

D’un tempérament curieux, dynamique, rigoureux et polyvalent, j’aime relever de nouveaux challenges, afin de développer et valider des méthodes analytiques ainsi que gérer un laboratoire d’analyse.



Titulaire d’un diplôme orienté sur deux compétences principales, j’aime écouter et comprendre avant de proposer des solutions aux problématiques techniques.



L’échange est pour moi un facteur essentiel pour la réussite afin de communiquer avec les autres services de l'entreprise et conserver une dynamique d’amélioration continue.



Mes compétences :

Spectroscopie

LABREF 22

Gestion de projet

LABREF 27

Norme ISO 17025

Chromatographie

Management