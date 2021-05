Alix WATREMEZ

Je suis passionnée par la conception de projets de valorisation patrimoniale. J’ai réalisé différents projets dans ce domaine et pour différents types de publics de manière pédagogique et ludique.

Il m'est important que la culture ne se limite pas à un univers d’érudits mais au contraire qu'elle s’efforce de se démocratiser. Il me semble que la valorisation patrimoniale, pour être efficace, doit pourvoir toucher un maximum de personne.

Il est essentiel de savoir d'où nous venons et qu'est ce qui nous constitue, pour mieux nous comprendre et pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

C'est pourquoi j'ai tenu à développer des compétences complémentaires autour de l'accueil des publics, la médiation culturelle, le développement des publics, la scénographie mais aussi la communication, le marketing...



Mes compétences :

Culture

Musées

Patrimoine culturel

Conception de projets