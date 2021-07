Alkebu-Lan Investment And MULTIS SERVICES SARL (YOUMBI ANTONY)

ALKEBU-LAN INVESTMENT AND MULTIS SERVICES SARL

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES :

MENUISERIE BOIS

Construction en bois :Châlet - Bungalow Boukarou; Charpente et tôles, Fabrication et pose Plafonds, Mezzanine, Fabrication et pose Parquet et planchers.

**Docteur en Cuir : Entretien, Nettoyage et réparation Canapé en Cuir et toute matière en Cuir (Siège véhicule, Chaise bureau et ...).

Assurons la conception et la réalisation de tout types de bâtiments.

L'entreprise dispose des moyens humains et matériels qui lui permettent de répondre aux projets les plus ambitieux dans le respect des délais, des règles de sécurité et de l'environnement.



Nous offrons des services en électricité bâtiments et industrielle :

* Dimensionnement des installations domestiques et industrielle

* Installation des équipements électriques

* Maintenance des installations domestiques et industrielle

* Maintenance des groupes électrogènes

* Installation des systèmes de sécurité incendie

* Installation des panneaux solaires

* Conception, Installation, dépannage domestique et industriel.

* Entretien des équipements électriques.

* Conception et réalisation des plans électriques.



FROID ET CLIMATISATION

*Dimensionnement des installations climatiques domestiques et industrielle.

* Installation des climatiseurs et Armoires climatiques

* Maintenance Frigorifique

* Maintenance des climatiseurs et Armoires climatiques.

* Installation équipements Thermique



Peinture et revêtement

Plomberie sanitaire

Carrelage et étanchéité

Menuiserie Métallique



<< Votre Satisfaction, notre priorité absolue>>







Appel et WhatsApp :+237 696213645