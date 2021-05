Allan BOTQUIN

Intégrant l'AFTEC de Rennes en septembre pour un BTS PI..., je suis à la recherche d'une alternance dans le milieu de limmobilier. Je suis déterminé à me former et à travailler, je souhaite donc en apprendre davantage et avoir une #formation complète sur le métier d'agent immobilier dans lequel je veux m'engager.



Je connais déjà le monde du travail en ayant exercé dans la manutention, donné des cours dans le domaine de la musique et en étant actuellement employé polyvalent au Roadside burger de Rennes.

J'ai le sens du commerce, du social et je sais donner de mon temps quand je m'engage. Sortant de la FAC de Rennes 2 et diplômé d'un BAC S, je suis tout à fait autonome et je sais m'organiser.



On dit de moi que j'ai la tête sur les épaules, que je suis rigoureux et que j'ai le goût du social. Jai le permis B et je peux donc exercer à Rennes et ses alentours.



Dans l'attente d'une réponse, vous pouvez me contacter par :



Mail : botquinallan@gmail.com

Tel : 0631079477