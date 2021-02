Alpha Amadou SOW

COMPÉTENCES :



Conduite du changement Management de projets Management des Hommes Management de la stratégie dentreprise Capacité à sadapter à différents interlocuteurs Capacité à se créer un réseau interne et externe Capacité d'auto-apprentissage Capacité de synthèse et force de proposition Rigueur professionnelle Contrôle Qualité Assurance Qualité Audit QHSE Analyse et évaluation des risques Pilotage de l'Amélioration Continue et du Lean Management Analyse Environnementale Conception et suivi des indicateurs de performance.



7 ans dexpérience en gestion et analyse des risques professionnels AT/MP, en veille réglementaire, en assurance qualité, en contrôle qualité opérationnel, en non-conformité produit/matériaux, en management environnemental, en Amélioration Continue et en Lean Management dans les PME, grands groupes, industries, logistique et BTP, multi-sites.



Maîtrise :



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, MASE, AMDEC, analyse fonctionnelle PDCA, Audit QSE, Travaux, ouvrages, plans méthodes et études, procédures dexécution, modes opératoires, PAQ, DSE et DOE, outils liés à la Qualité, à lAmélioration Continue et au Lean Management.