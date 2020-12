Bonjour Madame, Monsieur,



Actuellement étudiante en L3 Méthodes Appliquées aux Géosciences à l'Université Claude Bernard, je serai ravie de mettre en œuvre mes compétences pour participer à la réalisation de projet au sein de votre entreprise. Ma formation me permet d'effectuer des missions sur le terrain tout autant que des missions de recherches bibliographiques ou de rédaction.



La formation Méthodes Appliquées aux Géosciences forment ses élèves à la réalisation de carte sur des logiciels de Système d'Information Géographique comme QGIS, ArcGIS ou MapInfo. Grâce à mon bénévolat à l'association humanitaire CartONG et au soutien apportés par les autres bénévoles, je sais aussi utiliser OpenStreetMap.



Les cours d'hydrogéologie m'ont permis de développer mes connaissances dans ce domaine et les cours de règlementation environnementale m'ont appris la rédaction de rapport et de note de synthèse. Grâce aux cours d'Investigation du Sous-sol, j'ai pu apprendre à utiliser des outils de géotechnique (comme le GPR ou la sismique réfraction) au parc de la Feyssine.



Mes expériences en tant que caissière de juin 2019 à avril 2020 m'ont appris la communication et le travail d'équipe. Enfin, mon stage d'apprentissage volontaire au sein du Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement m'a appris l'organisation et l'autonomie.



Comme vous avez pu le remarquer, je suis donc à la recherche d'un stage du 8 mars au 25 juin, dans le Rhône ou en Ardèche. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire les infos liées à mon profil. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon mail et mon numéro de téléphone ci-dessous.



Cordialement,

Althéa FEUILLET



Mail : althea.feuillet@etu.univ-lyon1.fr

Téléphone : 07 81 01 08 24